Aydın'da hacı adayları dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında, Aydın'dan kutsal topraklara gidecek 348 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Aydın İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda hacı adayları dualarla yolcu edildi.

Uğurlama töreni, Külliye Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Telbiye ve dualar eşliğinde hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal yolculuklarına uğurlandı. Programda konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, hac ibadetinin İslam'daki derin anlam ve önemine dikkat çekti. Haccın yalnızca fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda kulun Rabbine yöneldiği büyük bir arınma ve yenilenme süreci olduğunu ifade eden Güneş, bu kutsal yolculuğun sabır, fedakarlık gerektirdiğini vurguladı.

Hz. Muhammed'in 'Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner' hadis-i şerifini hatırlatan Güneş, hacı adaylarının bu müjdeye nail olabilmeleri için her anlarını bilinçli ve dikkatli geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Hac ibadetinin, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların aynı niyet ve aynı kıble etrafında birleştiği eşsiz bir kardeşlik tablosu sunduğunu belirten Güneş, "Orada renkler, diller ve kültürler farklı olsa da kalpler aynı duada buluşur. Bu yönüyle hac, ümmet bilincinin en güçlü şekilde hissedildiği ibadetlerden biridir" dedi.

Hacı adaylarına önemli tavsiyelerde de bulunan Güneş, kutsal beldelerde sabırlı, hoşgörülü ve anlayışlı olmaları gerektiğini dile getirerek, "Hac, aynı zamanda bir ahlak ve edep eğitimidir. Orada göstereceğiniz her güzel davranış, ibadetinizi daha da anlamlı kılacaktır. Küçük gibi görünen bir tebessüm, bir kardeşinize yardımcı olmak ya da sabırla hareket etmek büyük sevaplara vesile olabilir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda hacı adaylarından kutsal topraklarda yalnızca kendileri için değil, aileleri, milletimiz ve tüm İslam alemi için de dua etmelerini isteyen Güneş, bu mübarek yolculuğun hayırlara vesile olmasını temenni etti. "Rabbim yolunuzu açık, ibadetinizi makbul, dönüşünüzü de günahlarınızdan arınmış bir şekilde eylesin" diyerek sözlerini tamamladı.

Tören, Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun tarafından yapılan dua ile sona erdi. Hacı adayları, edilen duaların ardından kutsal topraklara doğru yola çıktı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı