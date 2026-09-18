Aydın’da gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen programlarla kutlandı. Kent Meydanı'ndan Aydın Valiliği'ne yürüyüş gerçekleştirilirken, gün kapsamında gaziler onuruna öğle yemeği programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aydın'da çeşitli programlar gerçekleştirildi. Program kapsamında Kent Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar, Aydın Valiliği'ne kadar yürüdü. Gaziler Günü programının devamında Zincirlihan Otel'de gaziler onuruna öğle yemeği düzenlendi. Programa Aydın Valisi Dr. Osman Varol, protokol üyeleri ve gaziler katıldı. Programda gazilerle bir araya gelen Vali Varol ve protokol üyeleri, gazilerin gününü kutladı. Düzenlenen program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı