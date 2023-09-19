Aydın'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Aydın'da gerçekleştirilen Gaziler Günü töreninde konuşan Gazi İlhan Urhan; "Dün olduğu gibi bugünde aynı inançla bu aziz vatanın birliğine ve bölünmezliğine, milli değerlere saldırılara karşı her zaman kanımızı akıtmaya canımızı feda etmeye hazırız" dedi.

Aydın'da gerçekleştirilen Gaziler Günü töreninde konuşan Gazi İlhan Urhan; "Dün olduğu gibi bugünde aynı inançla bu aziz vatanın birliğine ve bölünmezliğine, milli değerlere saldırılara karşı her zaman kanımızı akıtmaya canımızı feda etmeye hazırız" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama töreni düzenlendi. Valilik önündeki Atatürk abidesine Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanlığı tarafından çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte bayraklar göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği üyelerinden harp malulü emekli Piyade Kıdemli Başçavuş İlhan Urhan; "Vatan, millet ve cumhuriyet aşkıyla şehadet mertebesine ulaşmış bütün şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 gününde Mareşallik ve Gazilik unvanının verilmesinin 102. yıldönümünde bulunmaktayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kore Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonucu elini, kolunu, gözünü seve seve bu vatana feda edenlerin günüdür. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin bir neferi olarak dün olduğu gibi bugünde aynı inançla bu aziz vatanın birliğine ve bölünmezliğine, milli değerlere saldırılara karşı her zaman kanımızı akıtmaya canımızı feda etmeye hazırız. İnancımıza göre vatan savunması kutsaldır. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış kimsedir. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla bugün şehit ve gazi olmayı göze alarak vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden bütün kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Gaziler Günü, canlarını bu aziz vatanın birliği ve dirliği için seve seve feda etmeye hazır olan tüm gazilere kutlu olsun" dedi.

Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş ile gaziler, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - AYDIN