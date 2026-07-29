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Aydın’da ’Etkili Hutbe Sunumu’ yarışması tamamlandı

Aydın’da ’Etkili Hutbe Sunumu’ yarışması tamamlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Etkili Hutbe Sunumu Yarışması’nın Aydın il finali gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nın Aydın il finali gerçekleştirildi. Yarışmada Didim İlçe Müftülüğü'nden Halil Furkan Çalışkan birinci oldu.

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde Külliye Camii'nde gerçekleştirilen yarşmada din görevlileri, bilgi birikimi, hitabet gücü, diksiyon, beden dili ve etkili iletişim becerilerini sergileyerek komisyon huzurunda hutbe sunumlarını yaptı. İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tepe başkanlığındaki komisyonun değerlendirmesi sonucunda, Didim İlçe Müftülüğü'nden Halil Furkan Çalışkan birinciliği elde etti. Yarışmada Efeler İlçe Müftülüğü'nden Zahit Tunç ikinci, Nazilli İlçe Müftülüğü'nden Hayrullah Yiğit ise üçüncü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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