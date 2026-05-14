Polislerden özel çocuklara unutulmaz gün

Aydın'da Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Efeler ilçesindeki Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek özel öğrencilerle bir araya geldi. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette polis ekipleri, öğrencilerle yakından ilgilenip çeşitli etkinlikler düzenledi. Telsizden anons geçen ve polis motosikletine binme fırsatı bulan öğrenciler keyifli anlar yaşarken, ekipler çocuklarla sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşurken, öğrenciler de polis ekiplerine yoğun ilgi gösterdi. Okul yönetimi ve öğretmenler ise gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle emniyet personeline teşekkür etti. Toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, özel bireylerin sosyal hayata katılımının önemine dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı