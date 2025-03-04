Aydın'da Elektrik Dağıtım Personeline Orman Yangınları Eğitimi
Aydın'ın Çine ilçesinde, ADM elektrik dağıtım personeline orman yangınlarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde Çine Orman İşletme Şefi Gökhan Önal katılımcılara bilgi verdi.
Aydın'ın Çine ilçesinde elektrik dağıtım personeline orman yangınları konusunda bilgilendirmede bulunuldu.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın Çine'de orman yangınlarının önlenmesi konusunda ADM elektrik dağıtım personeline yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çine Orman İşletme Şefi Gökhan Önal tarafından verilen eğitime Çine'de görev yapan ADM elektrik dağıtım personeli katıldı" denildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel