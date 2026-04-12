Aydın'da Barajın Yanı Başında Susuzluk Çekiyorlar

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde, yaklaşık 22 milyon metreküp suyun depolandığı Karacasu Barajı'nın yanı başında yaşayan vatandaşlar, "su içinde susuzluk" çekiyor. Bölge sakinlerinden Hatice Çakmak, "Hatice Çakmak, "Önceden kanaldan alıyorduk suyumuzu, yetiyordu bize. Şimdi o kanal barajın içinde kaldı, kullanılmaz artık. Esençay kanalı var, Çamköy kanalı var; o köylere buradan su gidiyor da bize neden yok?" dedi.

Bölge sakinlerinden 71 yaşındaki Hatice Çakmak, yaptığı açıklamada, barajın hemen dibindeki tarlasında ağaçlarının ve sebzelerinin susuz kaldığını ifade etti.

Barajın yapım sürecinde arazilerinin gerçek değerinin altında kamulaştırıldığını iddia eden Çakmak, "Baraj olalı böyle mağduruz. Yapılmaz olaydı bu baraj... Tarlalarımızı aldı, her şeyimizi aldı. 9 dönüm yere o zaman 40 bin lira para verdiler. Ucuz ucuz aldılar. Kiminin evi, kiminin bağ bahçesi su altında kaldı. Bizim gidecek yerimiz yok, burada 2-3 komşu kaldık, herkes dağıldı gitti. Aşağı yanımız su, yukarı yanımız su. Biz susuzluk çekiyoruz" dedi.

Kanallar su altında kaldı

Teknik verilere göre 22,05 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan ve yaklaşık 11 bin dekar araziyi sulaması hedeflenen Karacasu Barajı nedeniyle bölgedeki tarımı ayakta tutan sulama kanallarının bir bölümünün kullanılmaz hale geldiği ifade edildi.

Yaklaşık yarım asırdır toprağı işleyen, patlıcan ve biber yetiştirerek geçimini sağlayan Hatice Çakmak, yaşlı haliyle çocuklarının rızkını kurtarmaya çalıştığını ancak su verilmezse zeytin ve ceviz ağaçlarının kuruyacağını belirtti.

"Su çıkmaz dediler, emeğimiz sulara gömüldü"

Mağduriyetini dile getiren mahalle sakinlerinden Nurgül Dumanoğlu da yetkililer tarafından yanlış yönlendirildiklerini iddia ederek, "'Zeytinleri köklemeyin, buraya su çıkmaz' dediler, şimdi hepsi sular altında kaldı. Emeğimiz boşuna gitti" dedi.

Barajın yapım sürecinde ve sonrasında yaşadıkları belirsizliği anlatan Nurgül Dumanoğlu, zeytinliklerinin başına gelenleri şu sözlerle özetledi:

"6 dönümden fazla yerimiz vardı; zeytinler, cevizler... Hepsini çelikten yetiştirip dikmiştik. 'Bu zeytinleri kökleyelim mi?' diye sorduk. 'Köklemeyin, buraya su çıkmaz, biz her ihtimale karşı istimlak ediyoruz' dediler. Madem öyle, 'kökle' deselerdi ben de zeytinlerimi kurtarırdım. Üstüne bir de budak parası verip budattırdım. Şimdi hepsi gitti, arayan yok, soran yok."

İstimlak bedellerinin düşüklüğünden ve plansızlıktan şikayet eden Dumanoğlu, 20 yılı aşkın süredir emek verdikleri arazilerinin karşılığını alamadıklarını şöyle anlattı:

"6 dönüm yere 35 bin lira para verip istimlak ettiler. Bu arazide bulunan zeytinleri köklemek istedik ama 'Sizin oraya su çıkmayacak' dediler. Şimdi bu yerler su altında kaldı. Bir fidan kaç senede yetişiyor biliyor musunuz? Emeğimiz boşuna gitti. Daha önce de benzer bir durum olmuştu ama ders alınmadı."

"Cevizleri çeşme suyuyla suladık"

Barajın dibinde susuzluk çekmenin tarif edilemez bir çelişki olduğunu vurgulayan Dumanoğlu, sulama kanallarının da devre dışı kalmasıyla çaresiz kaldıklarını söyledi. Dumanoğlu, "Kanaldan bize su vermiyorlar. Geçen sene koca ceviz ağaçlarını çeşme suyuyla sulamak zorunda kaldım. Şimdi kanalı da su bastı, bu sene tamamen iptal oldu. Altımız su, üstümüz su ama biz susuzluktan kuruyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA