Aydın'da 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' projesi etkinlikleri devam ediyor - Haberler

Aydın'da 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' projesi çerçevesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara balık-ekmek ikram edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları çerçevesinde; çocukların balıkla buluşmasını sağlamak, balık tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı beslenmede önemli rolü olan balığı çocuklara sevdirmek, haftada en az iki gün balık tüketmeye teşvik etmek, ülke ekonomisine, üretime ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' projesi sürüyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde, 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' projesi çerçevesinde Efeler ilçesindeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda da etkinlik düzenlendi. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar için düzenlenen etkinliğe Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Edip Yağan, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Metin Çolak ve kurum personelleri katıldı. Etkinlikte çocuklara balık-ekmek ikram edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel