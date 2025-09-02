Aydın'da Asayiş Suçlarında Düşüş, Operasyonlarda Rekor Başarı

Aydın Valiliği, güvenlik güçlerinin Ağustos 2025'te yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Aydın Valiliği'nden duyurulan veriler kapsamında, asayiş, malvarlığına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ve organize suçlarda geçen yıla göre düşüş yaşanırken, suçların aydınlatılma oranlarında ise artış gözlendi.

Terörle mücadele kapsamında PKK/KCK'ya yönelik 3, FETÖ'ye yönelik 3, THKP/C, TKP/ML ve DHKP/C'ye yönelik toplam 9 olmak üzere 15 operasyon düzenlendi.

Asayiş suçlarında geçtiğimiz yılın Ağustos ayında bin 549 olay kaydedilirken bu sayı 2025 Ağustos'unda yüzde 6,8 azalışla bin 443'e düştü. Suçların aydınlatma oranı ise yüzde 92'den yüzde 96'ya yükseldi. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda da önemli bir düşüş yaşandı; geçen yıl 440 olan vaka sayısı yüzde 10,5 azalarak 394'e düştü. Aydınlatma oranı da yüzde 34'ten yüzde 46'ya çıktı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 240, 5-10 yıl arası 1, 10 yıl üzeri 3 olmak üzere toplam 244 hükümlü yakalandı. Ayrıca ifade için aranan 440 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Ruhsatsız silah operasyonlarında 31 tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 22 av tüfeği olmak üzere 71 silah ele geçirilirken, 68 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Organize suçlara yönelik operasyonlarda ise 3 bölgesel, 5 yerel olmak üzere 11 operasyon gerçekleştirildi. 197 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 142'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 organize suç çetesi çökertilirken, 225 milyon TL değerindeki malvarlığına da el konuldu.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 34 operasyonda 62 kişi gözaltına alındı, bunlardan 33'ü tutuklandı. Operasyonlarda 24 kilo 667 gram esrar, metamfetamin, skunk, kokain, bonzai, 16 bin 497 adet ecstasy ve sentetik ecza ile 276 kök kenevir ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadelede 93 şüpheli hesap tespit edildi. Terörle bağlantılı 21 şahıs hakkında işlem yapılırken, çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 7 operasyonda 9 kişi yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kontrol edilen araç sayısı 145 bin 901 iken bu yıl bu sayı 150 bin 751'e yükseldi. Geçtiğimiz yıl 33 bin 457 araca işlem yapılırken bu yıl bu sayı 29 bin 79'a geriledi. Geçen yıl Ağustos ayında 8 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda bu yıl ölü sayısı 3'e düştü.

Aydın'da geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 7 bin 320, ikamet izniyle kalan yabancıların sayısı ise 9 bin 989 olarak kaydedildi.

Düzensiz göçle mücadelede 74 operasyonda 79 kişi gözaltına alındı, 68'i tutuklandı. 111 düzensiz göçmen tespit edilirken 36 lastik-fiber bota el konuldu.

Turizm tesisleri ve günlük kiralanan konutlara yönelik denetimlerde 13 tesise yaptırım uygulanmazken, 32 konuttan 8'ine toplam 1 milyon 151 bin 440 TL idari para cezası kesildi.

Valilik açıklamasında, "Huzur, güven ve istikrarın devamı için gece gündüz demeden mücadelemiz sürecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN