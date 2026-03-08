Başkan Künkcü'den APP plaka uyarısı: '1 Nisan'a kadar değiştirin'

Aydın'da araçlarında kamuoyunda 'APP plaka' olarak bilinen standart dışı plaka bulunan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, özellikle esnaf ve araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için 1 Nisan 2026 tarihine kadar plakalarını mevzuata uygun hale getirmeleri gerektiğini belirterek bilgilendirmede bulundu.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, kalın puntolu, mühürsüz ve karekodsuz olarak kullanılan ve 'Amerikan Pres Plaka (APP)' olarak bilinen plakaların standart dışı olduğunu hatırlattı. Künkcü, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda 1 Nisan 2026 tarihine kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından verilen talimat doğrultusunda, bu süre içerisinde araç sahiplerinin plakalarını değiştirmeleri için bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. Künkcü, özellikle bu tarihin önemli olduğunu vurgulayarak vatandaşların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Cezası oldukça ağır

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeler kapsamında 27 Şubat itibarıyla standart dışı plaka kullanan sürücüler için ciddi yaptırımlar öngörüldüğünü belirten Künkcü, "APP plaka kullanan araç sahiplerine 140 bin lira para cezası uygulanacak, sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacak ve araçlar 30 gün trafikten men edilecek. Bu nedenle esnafımızın ve vatandaşlarımızın herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmaması için plakalarını en kısa sürede değiştirmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Künkcü ayrıca plaka değişim işleminin oldukça kolay olduğunu belirterek, araç sahiplerinin öncelikle araç üzerindeki plakaları sökerek noterden plaka basım talep belgesi almaları gerektiğini söyledi. Ardından referans numarası ile Ziraat Mobil, VakıfBank Mobil veya Halkbank Mobil üzerinden ödeme yapıldıktan sonra ilgili odaya başvuru yapılarak yeni plakaların basılabileceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı