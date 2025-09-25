Aydın'da Ahilik Kültürü Kitabı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Tarafından Hediye Edildi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ahilik Haftası kapsamında önemli bir kültür hizmetine imza attı. Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran ve Uğur Avcı tarafından kaleme alınan " Çine'de Ahilik Kültürü ve Ahmed Gazi" kitabı, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü tarafından oda başkanları ve ahilere hediye edildi.

Aydın'da 82 odası bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin bu anlamlı hediyesi, Ahiliğin köklü değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak adına büyük takdir topladı.

Bu eserin, Ahiliğin Aydın'daki izlerini geleceğe taşıyacak kıymetli bir kaynak olacağının altını çizen Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Bizler, kültürel miraslarımıza sahip çıkmaya, onları nesilden nesile aktarmaya ve Ahilik kültürünü yaygınlaştırmaya büyük önem veriyoruz. Ahilik, sadece esnafın bir meslek teşkilatı değil; aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın, dürüstlüğün ve adaletin timsalidir. Bu kapsamda hazırlanan ' Çine'de Ahilik Kültürü ve Ahmed Gazi' adlı kıymetli eseri, Ahilik Haftası münasebetiyle 82 oda başkanımız ve ahilerimize hediye ettik. Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran ve Uğur Avcı tarafından kaleme alınan bu kitap, Ahiliğin Çine'deki tarihi gelişimini ve Ahmed Gazi'nin önemini gün yüzüne çıkararak gelecek kuşaklara aktaracak önemli bir kaynaktır. Amacımız, Ahiliğin öğretilerini daha geniş kitlelere ulaştırmak, bu köklü mirası sadece bugün değil yarınlara da taşımaktır. İnancımız odur ki; Ahilik değerleri, toplumumuzun birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna ışık tutmaya devam edecektir" dedi.

Oda başkanları ve yılın ahileri, "Çine'de Ahilik Kültürü ve Ahmed Gazi" kitabını alırken, Başkan Künkcü'ye bu önemli bir kültür hizmetinden dolayı teşekkür etti.