Aydın'da afet farkındalığı için eğitim gerçekleştirildi

Afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Aydın'da düzenlenen 'Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi' programını tamamlayan katılımcılar, edindikleri bilgileri toplumun farklı kesimlerine aktaracak.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" ile afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilinç düzeyinin artırılması hedeflendi. Eğitim programında katılımcılara afet farkındalığı, doğru davranış biçimleri, risk azaltma yöntemleri ve acil durumlarda yapılması gereken uygulamalar hakkında bilgiler verildi. Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların, aldıkları eğitim doğrultusunda toplumun farklı kesimlerine ulaşarak afet bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

AFAD yetkilileri, afetlere karşı hazırlıklı bireyler ve daha dirençli toplum oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı