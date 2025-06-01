Aydın'da Acemi Erler İçin Yemin Töreni ve Ailelere Farkındalık Çalışması

Aydın'da Acemi Erler İçin Yemin Töreni ve Ailelere Farkındalık Çalışması
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Aydın Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen yemin töreninde, ailelere Jandarma'nın görevleri ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı. Törende, KADES uygulaması ile kadınların şiddete karşı korunmasına yönelik çalışmalar öne çıktı.

Aydın Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimlerini tamamlayan acemi erler için düzenlenen yemin töreninde, ailelere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Törende kurulan stantta, vatandaşlara Jandarma teşkilatının görevleri ile Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak ve Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir de bilgilendirme standını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlikte, jandarmanın vatandaşla olan temasını güçlendirmek ve özellikle kadınların şiddete karşı korunmasında önemli rol oynayan KADES uygulamasının tanıtılması hedeflenirken, aileler görevli personel tarafından bilgilendirildi. KADES uygulamasının indirilmesi ve kullanımı hakkında da yönlendirme yapıldı.

Yemin töreni coşkulu anlara sahne olurken, ailelerin stantlara olan ilgisi de dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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