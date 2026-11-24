Aydın'da mesleğe yeni başlayan 8 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde yemin ederek yeni görevlerine başladılar. Törende sahne alan Öğretmenler Korosu ise seslendirdikleri türkülerle izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende stajyerliği biten öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi. Yeminlerini eden 8 öğretmen mesleklerine ilk adımı atarken, öğretmenlik mesleğinde uzun süre görev almış ve emekli olmuş öğretmenlere ise Aydın Valisi Dr. Osman Varol tarafından 'Hizmet Şeref Belgesi' verildi.

Programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit; "Bir insanın hayatına dokunmak, onun geleceğinde silinmeyecek bir iz bırakmaktır. Bir çocuğun henüz farkına varmadığı yeteneklerinin keşfetmesine vesile olmak ve yüreğine filizlenen umutları büyütmek yani kendine inanmasını sağlamak öğretmenliğin en kıymetli karşılığıdır. Öğretmenlik, insanı insana, geçmişi geleceğe, bilgiyi erdeme ulaştıran gönülden bir adanmışlığın ifadesidir. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle; ömrünü insan yetiştirmeye adamış, gayretiyle nesillere yön vermiş ve bu milletin yarınlarını büyük bir sabır ve sevgiyle inşa etmiş tüm öğretmenlerimizin taşıdığı eşsiz sorumluluğu bir kez daha yürekten hatırlıyoruz" dedi.

Programın devamında Nahit Menteşe Ortaokulu öğretmenlerinden Zeynep Ak göreve yeni başlayan öğretmenler adına konuşma yaparak başarılar diledi. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden emekliliğe ayrılan Hülya Rodoslu ise öğretmenlik üzerine konuşma yaparak genç meslektaşlarına nasihatlerde bulundu.

Konuşmaların ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, kompozisyon, afiş ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Dr. Osman Varol tarafından hediyeleri takdim edildi. Program, halk oyunları gösterisi ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aydın Sanat Eğitim Modeli (AYSEM) Öğretmen Korosu tarafından hazırlanan konser ile devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı