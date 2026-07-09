Aydın'dan 109 hafız öğrenci umre yolcusu

Aydın İl Müftülüğü tarafından, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 109 hafız öğrenci ile birlikte toplam 231 umreciye yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kutsal topraklara gidecek genç hafızlar manevi yolculuğa hazırlanırken, umre ibadetinin fazileti, usul ve erkanı hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Programda konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, hafızlığın büyük bir nimet olmasının yanı sıra önemli bir sorumluluk da taşıdığını belirterek, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen gençlerin onun mesajını hayatlarına yansıtan örnek şahsiyetler olmaları gerektiğini ifade etti. Genç hafızların Allah'ın evini ziyaret edecek olmasının büyük bir lütuf olduğunu vurgulayan Güneş, "Sizler Kur'an'ın emanetini gönüllerinde taşıyan gençlersiniz. Kabe ile buluşacak, Peygamber Efendimizin (sav) izlerinin bulunduğu mübarek beldeleri ziyaret edeceksiniz. Bu yolculuk hayatınız boyunca unutamayacağınız manevi bir kazanım olacaktır" dedi.

Eğitim programında umre ibadetinin uygulama esasları da uygulamalı olarak anlatıldı. Mekke ve Medine'de gerçekleştirilecek ibadetler, ziyaret edilecek kutsal mekanlar ile dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında umreci adaylarına ayrıntılı bilgiler verildi.

Programın ardından umreci adaylarının manevi hazırlıklarını tamamlayarak kutsal yolculuk için gün saydığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı