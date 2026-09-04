Aydın'da 2026-2027 Eğitim Yılı İstişare Toplantısı Yapıldı

Aydın'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında yürütülmesi planlanan çalışmalar ve uygulanacak projeler, düzenlenen istişare toplantısında ele alındı.

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İstişare Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yürütülmesi planlanan çalışmalar ile hayata geçirilmesi öngörülen projeler değerlendirildi. Eğitim alanındaki çalışmaların planlanması ve uygulanacak projelerin istişare edildiği toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı