Aydın'da 18 Bin 470 Küçükbaş Hayvanda Islah Çalışması

Aydın'da yürütülen 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' kapsamında 111 işletmede toplam 18 bin 470 küçükbaş hayvanın ıslah çalışmaları sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinasyonunda yürütülen 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' kapsamında Aydın'da Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Bakanlık temsilcileri, proje lideri akademisyenler, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Burak Demir ve teknik personel katıldı. Toplantıda Aydın'da yürütülen küçükbaş hayvan ıslah çalışmalarının mevcut durumu değerlendirilirken, projelerin gelecekteki hedefleri de ele alındı. Çalışmalarla Aydın'ın yerli koyun ve keçi ırklarının korunması, gen kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yaşatılması ve et-süt verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Projeler kapsamında Karya Koyunu Islah Projesi'nde 37 işletmede 6 bin 180 baş, Kıl Keçisi Islah Projesi'nde 30 işletmede 5 bin 990 baş ve Kıvırcık Koyunu Islah Projesi'nde ise 44 işletmede 6 bin 300 baş olmak üzere toplam 111 işletmede 18 bin 470 baş hayvan ıslah çalışmaları kapsamında bulunuyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın'ın hayvancılık potansiyelini daha da güçlendirmek, yerli gen kaynaklarını korumak ve yüksek verimli damızlıkları Aydın ile Ege Bölgesi hayvancılığına kazandırmak amacıyla üniversiteler, yetiştirici birlikleri ve üreticilerle iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Projelerle yerli gen kaynaklarının korunmasının yanı sıra daha verimli ve sürdürülebilir bir küçükbaş hayvancılık yapısının oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı