Aydın'da 103. yıl Cumhuriyet resepsiyonuna il protokolü eksiksiz katıldı

Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla Aydın Valisi Dr. Osman Varol ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Resepsiyonu'na il protokolü eksiksiz katıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da coşkuyla kutlandı. Aydın Valiliği koordinesinde düzenlenen kutlama törenlerinin ardından Vali Dr. Osman Varol'un ev sahipliğinde Cumhuriyet Resepsiyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen resepsiyonda Vali Varol ve eşi Funda Varol, davetlileri kapıda karşılarken, il protokolü ise geceye yoğun ilgi gösterdi. Vali Varol resepsiyon boyunca davetliler ile birlikte yakından ilgilenirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anısına pasta kesildi. Harmandalı gösterisi ile devam eden resepsiyonda Vali Varol, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak söze başlayan Vali Varol, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü yaşadığımız bu güzel günde bu güzel akşamda bu mutluluğu sizlerle birlikte paylaşıyor olmanın verdiği memnuniyetle hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Milletimizin diz çöktürülüp yok edilmenin eşiğine getirildiği, dönemin büyük kuvvetleri tarafından bu coğrafyadan tamamen kovulmak istendiği çok zor günler yaşadık. Ancak milletimizin sahip olduğu hasletlerin, çok önemli bir liderin arkasında birleşmesiyle ortaya çıkan muhteşem enerji sayesinde dillere destan bir Kurtuluş Savaşı gerçekleştirildi. Cumhuriyetin ilanını sadece şekli ve hukuki bir olay gibi anlamamak, algılamamak lazım. Aslında dünyaya Türk milletinin modern ve muasır medeniyetler seviyesinde yaşamak isteğinin bir beyanı, bir haykırışı idi" diyerek cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin birçok zorluğun üstesinden geldiğini ve ülkenin bölgesinde söz sahibi bir konuma ulaştığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı