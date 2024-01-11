Aydın Büyükşehir Belediyesi Regaip Kandili dolayısıyla pilav hayrı düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Regaip Kandili dolayısıyla öğle namazı çıkışında Bozdoğan Çarşı Camii önünde pilav hayrı yaptı, pilav hayrına katılan CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, vatandaşlara pilav ikram etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Regaip Kandili dolayısıyla il genelinde pilav hayrı gerçekleştirdi. Bu çerçevede Bozdoğan ilçesinde düzenlene pilav hayrına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Pilav hayrına katılan CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel ise vatandaşlara pilav ikram etti. Pilav hayrına katılan vatandaşlar ise Başkan Çerçioğlu'na duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Bozdoğanlı vatandaşların kandilini kutlayarak pilav ikramında bulunan Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel; "Üç ayların başlangıcı, Ramazan-ı Şerif 'in müjdecisi Regaip Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, bereket ve hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum" dedi.

Bozdoğan Çarşı Camii önünde yapılan pilav hayrına CHP İlçe Başkanı Hasan Karayer, CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel, ilçe yönetimi ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN