Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Uçurtma Şenliği - Haberler

AYDIN (ANKA) -

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği'ne çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Özel olarak hazırlanan ve Muğla Yolu üzerinde bulunan alanda yüzlerce uçurtma dağıtılarak çocuklara güzel bir hafta sonu etkinliği düzenlendi. Uçurtmalarını aileleriyle ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi eğitmenleriyle birleştiren çocuklar gökyüzüne havalandırmak için birbirileriyle yarıştılar. Etkinlikte ayrıca çocuklara ve ebeveynlerine ikramlarda bulunuldu. Şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, gökyüzünde uçan uçurtmalar, renkli görüntüler oluşturdu.

Şenliğe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Evrim Karakoz ile Barış Altıntaş ve CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz de katıldı.

Çocuklar gönüllerince eğlendiklerini, aileleriyle çok güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ifade edip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na düzenlenen etkinlik için teşekkür ettiler.