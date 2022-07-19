Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sultanhisar'da Yaz Temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar'da yaz temizliği yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri Sultanhisar'da da rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra yaz temizliği yaptı. Çalışmalarda cadde ve bulvarlardaki tehlike arz etmeye başlayan ağaçlar budanırken çimler biçildi, ekipler tarafından temizlik çalışması da yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, pırıl pırıl bir Aydın için yaz-kış çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Geniş bir ekip tarafından Sultanhisar'da Nazilli, Dr. Mustafa Malgaç, Nysa, Molla Kahve, Mahmut Dülger, Atatürk, Fevzi Çakmak, Cevdet İnci, Arapdede caddeleri ile Adnan Menderes Bulvarı'nda çalışma gerçekleştirildi. Ekipler Atça'da da sorumluluk alanındaki tüm cadde ve bulvarlarda düzenleme ve temizlik çalışması yaptı. Vatandaşlar yapılan çalışmalar için Çerçioğlu'na teşekkür ederken, Çerçioğlu çalışmaların rutin çalışmaların yanı sıra yapıldığını belirtti. Aydın'ın dört bir tarafını temiz ve düzenli tutmak için yaz-kış dinlemeden çalıştıklarının altını çizen Çerçioğlu, Aydın için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ANKA / Yerel