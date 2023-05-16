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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli 75. Yıl Bulvarı'nı Yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli 75. Yıl Bulvarı'nı Yeniledi

Yerel Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli 75. Yıl Bulvarı’nı baştan sona yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli 75. Yıl Bulvarı'nı baştan sona yeniledi.

Aydın Büyükşehir, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara sahip olması için birçok ilçede eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Nazilli 75. Yıl Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışmalarını bitiren ekipler, logo ve çizgi çalışmalarını da tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kentimiz genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.

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Kaynak: ANKA / Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Aydın Yerel Haberler

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