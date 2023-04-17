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Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar ve Atça'da yerel fide dağıttı

Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar ve Atça'da yerel fide dağıttı

Yerel Haberler

Ata Tohumlarına sahip çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi, fide dağıtımlarına devam ediyor.

Ata Tohumlarına sahip çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi, fide dağıtımlarına devam ediyor. Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar ve Atça'da, Ata Tohumlarından elde edilen fidelerden dağıttı. Fidelerden alan vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na yerel değerlere sahip çıktığı için teşekkür etti.

2014 yılından bu yana Ata Tohumlarına sahip çıkarak tarımda sürdürülebilirliğe destek çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da milyonlarca fide dağıtıyor. Geçen hafta Aydın merkezde başlayan dağıtımlar diğer ilçelerde de devam ediyor. Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar ve Atça'daki dağıtımlara katılarak hem vatandaşlarla buluştu, hem de fide dağıtımı yaptı. Başkan Çerçioğlu, yerel tohumlara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek dağıtımların süreceğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisar Aydın Yerel Haberler

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