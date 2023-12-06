Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kadına Yönelik Şiddete Karşı Politika Belgesi İmzaladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzalayarak kadına yönelik şiddete karşı duruşunu bir kez daha gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında önemli bir adım attı. Kadınları her alanda destekleyen Çerçioğlu, 'Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzalayarak kadına yönelik şiddete karşı duruşunu bir kez daha gösterdi.

Toplumun her kesimini bu konuda duyarlı olmaya ve etkili adımlar atmaya çağıran Çerçioğlu, "Kadınlarımızın güvenli bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Çerçioğlu, yerel yönetimlerin şiddeti önlemek adına etkili politikalar izlemesi gerektiğini ifade ederek, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece bir belge imzalamıyoruz, aynı zamanda toplumsal bir değişimin parçası olma yolunda önemli bir adım atıyoruz." dedi. Çerçioğlu, "Kadın Kenti Aydın"da kadınları her alanda desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. - AYDIN