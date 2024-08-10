Aydın +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Muharrem Ayı Aşure Hayrı

Aydın +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlediği geleneksel aşure hayrını bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Efeler'deki Esko İş Hanı önünde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, bir kez daha dayanışma ve birlik ruhu ön plana çıktı.

Aşure hayrına Aydın'ın önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın Veteriner Odası Başkanı Cemil Şahin, ve Aydın Elektrikçiler Odası Başkanı Muhsin İnce gibi isimler etkinliğe katılarak, derneğe ve Down sendromlu bireylere olan desteklerini gösterdiler. Bunun yanı sıra, çok sayıda davetli ve down sendromlu aileler de etkinliğe katılarak bu anlamlı günde bir araya geldi.

Aydın +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sena Akar, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, bu yılki aşure hayrının büyük ilgi gördüğünü belirterek, katılan herkese teşekkür etti. Akar, "Muharrem Ayı'nın manevi atmosferini bu güzel etkinlikle paylaştık. Down sendromlu bireylerimizin toplumda daha görünür hale gelmesi ve farkındalık oluşturulması için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Bizlerle bu anlamlı günde bir araya gelen tüm misafirlerimize ve desteklerini esirgemeyen esnafımıza teşekkür ederim" dedi. - AYDIN