Aydemir'den gönül seferberliği istişaresi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Hayatın hemen her alanında yatırım ve reformlarla milli iradeye hizmeti en kutsal görev edinmiş AK kadrolar ve Cumhur ittifakının değişmez rotası Halk ve Hakk rızasıdır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Hayatın hemen her alanında yatırım ve reformlarla milli iradeye hizmeti en kutsal görev edinmiş AK kadrolar ve Cumhur ittifakının değişmez rotası Halk ve Hakk rızasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufukta yüreklerini birleştiren halkımızın teveccüh ve duası gücümüzdür. ' dedi.

Aydemir'den Gönül Seferberliği

Milletvekili Aydemir Sahada İlçe buluşmaları düzeyinde Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde inceleme, istişare ve gönül seferberliği buluşmasına devam etti. Ilıca sakinleriyle bir araya gelen, işyerlerini ziyaret ederek esnafla görüşen Milletvekili Aydemir, yerel ve genel bazda Ilıcalıların değerlendirmelerini aldı, tespitlerini kaydetti.

Aydemir'den Ilıca İstişaresi

Termal Turizmin merkezi Ilıca'da kentsel dönüşüme ilişkin olarak vatandaşların taleplerini dinleyen Milletvekili Aydemir, Aziziye İlçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve AK Parti kadrolarının hayata yansıttıkları yatırım çalışmalarını paylaştı.

Termal Turizm'de Ilıca Markası

Marka ilçeler konsepti yaklaşımıyla Aziziye ve Ilıca'nın sağlık turizmi, tarım sektörü, kentsel imaj, yüksek yaşam kalitesi açısından örnek bir düzeyi temsil ettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Vatandaşın her talebini mutlak emir olarak gören AK Dava mensupları, milli iradeye vefalarını, halka saygılarını eserlerle ifade ediyor. ' dedi.

Aydemir Ilıcalılarla Gündemi Paylaştı

Ilıcalılarla gündemi paylaşan Milletvekili Aydemir, 2022 -2023 sürecinde Erzurum ve Aziziye ilçesine değgin yatırımlar, öngörülen projeler hakkında bilgilendirmede bulundu, Ilıca esnaf, eşraf ve sakinlerinin beklentilerini aldı. Ekim ayında başlayacak olan yeni yasama döneminde TBMM'nin önceliklerini anlatan Milletvekili Aydemir, kendilerinin gündeme taşıyacakları konu başlıklarını aktardı.

Aziziye Eksenli Kentsel Dönüşüm

Erzurum'un tüm ilçelerinde olduğu gibi Aziziye'de kentsel dönüşüm odağında ciddi bir şehircilik yatırımı gerçekleştirildiği, termal kaynaklarıyla ülke sağlık turizminde özel gündem oluşturan Ilıca'nın da bu değişim süreciyle ülke turizminde destinasyon olacağını belirten Milletvekili Aydemir, 'Ilıca termal turizmde olduğu gibi, tarım kenti olarak da ülke sathında bir model oluşturacaktır. ' dedi.

Aydemir: Durmak Yok, Yola Devam' Diyoruz

Sohbetlerinde Ilıca Belediye Başkanı Orhan'ın başlattığı termal tarım yaklaşımının Aziziye'de yatırım odaklaşmasını sağlayacağı, istihdama katkı vereceği, tarımsal üretime yeni bir ufuk kazandıracağının altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere, biz eser kazandırmada 'durmak yok, yola devam' diyoruz. ' kaydını düştü.

Aydemir'den Ilıca ve Farkındalık Vurgusu

Ilıca'nın Erzurum coğrafyası ve tarihinde özel bir adres olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, termal kaynakların kullanımıyla tarım alanında gerçekleştirilen atılım ve hayata geçirilen yatırımların ilçe farkındalık imajını güçlendirdiğini, Aziziye ilçesi için olduğu gibi Erzurum 2023 ve 2053 vizyonunda özel bir yer edineceğini vurguladı, Başkan Orhan ve çalışma ekibine minnettar olduklarını belirtti.

'Sayın Cumhurbaşkanımızın iz ve Ufkundayız'

Milletvekili Aydemir'in ılıca ziyaretinde gündem oluşturan bir diğer konu da esnaf ve çiftçilere verilen destek ve hibeler, teşvikli yatırımlar, ilçe ekonomisinde kamu hizmetleri yaklaşımıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenlerinin tam olduğunu, O'nun bir dünya lideri olarak millet iradesini eşsiz bir duruşla dünyaya bellettiğini aktaran Ilıcalılar, "Sayın Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. O'nun izinde ve ufkundayız. 'kararlılığını ifade ettiler.

Konu Erzurumspor Olunca

Ilıca istişaresinde gündeme taşınan bir diğer konu başlığı Erzurumspor'du. Erzurumspor'un layık olduğu yerin Süper Lig olduğu gerçeğini paylaşan Ilıcalılar TBMM'de Erzurumspor'un haklarını savunan yaklaşımından ötürü Milletvekili Aydemir'e teşekkür ettiler. Mavi Beyazlı ekibe gönül veren taraftarların müsterih olmasını isteyen Milletvekili Aydemir, 'Takımımızın içinde bulunduğu süreç geçicidir. Biz Takımımızın yöneticilerine, teknik ekibine ve futbolcu kardeşlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Ligin her bakımdan en iyilerini barındıran Erzurumspor mutlaka playoff grubuna yükselecek, inşallah yeniden Süper Lige çıkacaktır. ' mesajını verdi. - ERZURUM