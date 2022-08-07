Son dakika haberi... Ayakkabısını kaptırdığı köpeğin metrelerce peşinden koştu... O anlar kamerada - Haberler

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Son dakika haberi... Ayakkabısını kaptırdığı köpeğin metrelerce peşinden koştu... O anlar kamerada

Son dakika gündem haberi... Ayakkabısını kaptırdığı köpeğin metrelerce peşinden koştu.

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Ayakkabısını kaptırdığı köpeğin metrelerce peşinden koştu... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da plajda oturduğu sırada ayakkabısını köpeğe kaptıran genç, metrelerce peşinden koştu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Karacabey Boğazı'nda yaşandı. Sahilde oturan bir genç ayakkabılarını çıkarttığı sırada, ayakkabılarından birini köpek kaptı. Ayakkabıyı kapan köpek hızla koşarken, ayakkabı sahibi de peşinden metrelerce koştu. O anlar ise plajda bulunan başka bir tarafından cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Yerel

Karacabey Bursa Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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