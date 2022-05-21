Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu - Haberler

İstanbul Esenyurt'ta kırk gün boyunca ortadan kaybolan ve ayağı kırık bir şekilde bulunarak hayvanseverler tarafından yapılan ihbar üzerine Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alınan kedi, sağlığına kavuştu. Yaralı kedi, uygulanan tedavi sonrasında yeniden yürümeye başladı.

Esenkent Mahallesi'nde bir sitede yaşayan hayvansever Şirin Çetingüç'ün ihbarı sonucunda yara?lı ve güçsüz kalan kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

"HAYVANLARA BURADA ÇOK GÜZEL BAKILIYOR"

Esenyurt Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun kaldığını söyleyen Şirin Çetingüç, "Kedi, bahçemizde doğdu. Bahçemizde ona bakıyoruz. Yaklaşık kırk güne yakın ortadan kayboldu. Sonrasında geldiğinde ayağında kırık tespit ettik. Sebebini bilmiyoruz. Esenyurt Belediyesi'ni bildiğim ve hizmetlerinden çok memnun olduğum için sürekli hayvan gönderiyorum kısırlaştırmaya ama bu kadar büyük bir operasyon hiç olmamıştı. Kediyi gönderdim, ameliyatı yapıldı. Hiç yürüyemiyordu, şu an sağlıklı bir şekilde basabiliyor. Hayvanlara burada çok güzel bakılıyor. Burada hizmet veren herkes hayvanları çok seviyor" diye konuştu.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HAYVANSEVERE TESLİM ETTİK"

Kedinin tedavi edildikten sonra yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü Hekimi Ali Muhammet Alagöz, "Veteriner hekim arkadaşlarla birlikte kedinin muayenesini yaptık. Kırık olduğunu tespit ettik ve tedaviye başladık. Tedavisi tamamlandıktan sonra operasyona aldığımız can dostumuzu sağlıklı bir şekilde hayvansever vatandaşımıza teslim ettik" dedi.