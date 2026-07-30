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Axios: ABD, İran’a karşı yeni saldırılar başlattı

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ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD’nin İran’a karşı yeni saldırılar başlattığını bildirdi.

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD'nin İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını bildirdi.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim sürüyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD'nin İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Saldırıların hedefi ya da kapsamına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Trump saldırı sinyali vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısına değinerek, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız, çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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