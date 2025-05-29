Avrupa Birliği'nin 75. Yılı Van'da Caz Konseriyle Kutlandı

Haber: İshak Kara

(VAN)- Avrupa Birliği'nin 75. kuruluş yıl dönümü, Van'da düzenlenen caz konseriyle kutlandı. Türkiye caz sahnesinin önemli isimleri Sibel Köse ve Kamil Erdem'in sahne aldığı konsere, Almanya'dan Mark Alban Lotz (flüt) ve Macaristan'dan Peter Somos (davul) da eşlik etti.

Tariria Kültür ve Gastronomi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle düzenlendi. Konsere AB Türkiye Delegasyonu'ndan üst düzey yetkililer ve çok sayıda müziksever katıldı.

Van AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, yaptığı açıklamada, "Bu akşam burada Avrupa Günü Caz Konseri düzenledik. Avrupa Birliği'nin 75. kuruluş yıl dönümü, Van AB Bilgi Merkezi'nin de 20. yıl dönümü. Tüm bu kutlamaları caz konseriyle Van Gölü sahilinde yoğun katılımlı bir programla kutladık. Katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Konser sonunda müzikseverler etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi. Katılımcılardan Seher Ecer, "Yıllardır Edremit'te oturuyorum, böyle bir konseri ilk defa izledim, çok güzeldi" derken; Berinay Özcan, "Farklı bir ambiyans, farklı bir ortam. İlk caz konserimdi, çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Müzisyen Sibel Köse ise Van'da sahne almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "İlk defa Van'a geldik. Çok güzel bir ortamda müzik yaptık. Gelenlerin de beğendiğini duyunca mutlu olduk" diye ifade etti.

Konser sonunda Van'a gelen caz ekibine çiçek takdim edildi.