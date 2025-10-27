Haberler

Avrasya Üniversitesi'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Avrasya Üniversitesi'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Güncelleme:
Avrasya Üniversitesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini 60 öğrencinin sahnelediği Harmandalı Zeybeği ile kutladı. 'Gençlik Harmandalı ile Cumhuriyetin İzinde' adlı etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü ve duygusal anlar yaşattı.

Avrasya Üniversitesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini Trabzon Maraş Caddesi'nde 60 öğrencinin sahnelediği Harmandalı Zeybeği ile coşkuyla başlattı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından organize edilen "Gençlik Harmandalı ile Cumhuriyetin İzinde" etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin zeybek gösterisi, izleyenlere duygusal anlar yaşattı ve uzun süre alkışlandı.

Çocuk Gelişimi Program Başkanı Öğr. Gör. Aytaç Dilek, etkinliğin anlamına dikkat çekerek "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, bu oyun tek veya takım halinde oynanır. Tek oynamak, 'tek başıma kalsam da varım, var olacağım' anlamına gelir. Takım halinde oynamak ise birliği ve beraberliği simgeler. Çocuk Gelişimi bölümü ve programları olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir gösteri düzenledik. İlk etkinliğimizi Maraş Caddesi'nde gerçekleştirdik, ikincisini ise Ömer Yıldız Yerleşkemizde yapacağız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
