Avni Akyol vefatının 23. yılında mezarı başında anıldı

Düzce'nin yetiştirdiği önemli devlet adamı, siyasetçi ve eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 23. yıldönümünde kabri başında öğrenciler ve sevenleri tarafından anıldı.

Düzce'nin yetiştirdiği önemli devlet adamı, siyasetçi ve eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 23. yıldönümünde kabri başında öğrenciler ve sevenleri tarafından anıldı.

Kültür Eski Bakanlığı ve Milli Eğitim Eski Bakanlığı yapan siyasetçi, eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 23. yıl dönümünde Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında sevenlerinin katılımıyla anıldı. Törene Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Akyol ailesi, Avni Akyol İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Şehir Mezarlığında yapılan anma töreninde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından dağıtılan ikram ile anma programı sona erdi.

Başkan Özlü'den mesaj

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de Avni Akyol'un ölüm yıldönümünde bir mesaj paylaştı. Mesajında "Düzce'mizin yetiştirdiği müstesna isim, devlet ve siyaset adamı, kıymetli Bakanımız Avni Akyol'u vefatının 23. yılında rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz" dedi. - DÜZCE