Av. Sibel Şirin, Karabük Barosu başkanlığını Emrah Köklü'den devraldı

Av. Sibel Şirin, Karabük Barosu başkanlığını Emrah Köklü'den devraldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Barosu Başkanlığına seçilen Av. Sibel Şirin, görevi iki dönem başkanlık yapan ve aday olmayan Av. Emrah Köklü'den devraldı. Karşılıklı hediyeleşmenin ardından yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı; başkan yardımcılığına Av. Levent Karahasan getirildi.
Karabük Barosu Başkanlığına seçilen Av. Sibel Şirin, görevi Emrah Köklü'den devraldı.
İki dönem Baro Başkanlığı yapan ve aday olmayan Av. Emrah Köklü, görevi başkanlığa yeni seçilen Av. Sibel Şirin' e devretti. Karşılıklı hediyeleşmenin ardından
baronun yeni yönetimi görev dağılımı, Başkan Şirin, başkan yardımcısı Av. Levent Karahasan, genel selreter Av. Müjdat Tükenmez, sayman Av. Nuray Aydın şeklinde oluşmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı