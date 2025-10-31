Haberler

Atilla Karaca'nın Waffle Projesi: 81 İl, 81 Köy

Güncelleme:
Karavanıyla Türkiye'nin dört bir yanını gezerek çocuklara waffle ikram eden Atilla Karaca, 'Waffle yemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla 20 binden fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Atilla Karaca, "Waffle yemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla Türkiye'yi karavanıyla il il, köy köy gezerek çocuklara waffle ikram ediyor. Iğdır'daki Kuzugüden Köyü İlkokulu'nda öğrencilerle buluşan Karaca, "Her ay kazancımın bir kısmını bu işe ayırıyorum. Bugüne kadar 100'den fazla okulda 20 binden fazla öğrenciyle buluştum." dedi.

Van'dan "Waffle yemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla yola çıkan tatlı ustası Atilla Karaca, karavanıyla ülkenin dört bir yanındaki ücra köyleri gezerek çocuklara waffle ikram ediyor. "81 il, 81 köy" hedefiyle yola çıkan Karaca, özellikle köy okullarında öğrencilerin gözleri önünde waffle yaparak çocuklara bu tatlıyı tanıtıyor.

20 yaşında waffle ile tanıştığını belirten Karaca, o günden sonra bu tatlıya gönül verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Dört yıl önce Dünya Waffle Günü'nde bir köy okulunda etkinlik yaptım. Çocukların waffle'ı bilmediğini fark edince içimde bir sosyal sorumluluk doğdu. Her ay kazancımın bir kısmını bu işe ayırıyorum. Bugüne kadar 100'den fazla okulda 20 binden fazla öğrenciyle buluştum. Biz bunu üzüldüğümüz için ya da yoksulluk var diye yapmıyoruz. Waffle, ulaşılması zor bir tatlı. Nasıl ki İzmir'deki çocuklar keledoşu bilmiyorsa, buradaki çocuklar da waffle'ı tanımıyor. Aslında bu bir kültür taşıma projesi."

Hiçbir sponsoru olmadığını, tamamen kendi kazancıyla projeyi sürdürdüğünü belirten Karaca, hedefinin 81 ili tamamlayıp Hakkari'de final yapmak olduğunu söyledi. Karaca şu anda 21. İl olan Iğdır'da projesini tamamlayarak 22. il için kolları sıvadı.

Kaynak: ANKA / Yerel
