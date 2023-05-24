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Atik ve Gümüş'ün Karma Resim Sergisi, Bornova'da Açıldı

Atik ve Gümüş'ün Karma Resim Sergisi, Bornova'da Açıldı

Yerel Haberler

Fatma Atik ve Tümay Gümüş’ün karma resim sergisi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı.

Fatma Atik ve Tümay Gümüş'ün karma resim sergisi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fatma Atik ve Tümay Gümüş'ün 50 eserinden oluşan karma sergi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 27 Mayıs'a kadar açık kalacak serginin açılış kurdelesini, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve Meclis üyesi Hülya Uğurlu sanatçılarla birlikte kesti.

Uzun yıllar resimle uğraştıklarını kaydeden iki kadın sanatçı kendilerine eserlerini sergileme fırsatı veren Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirterek, tüm Bornovalıları sergiyi görmeye davet etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Uğur Mumcu Gümüş Yerel Haberler

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