Ateşin ortasında kahramanca mücadele ettiler, şimdi sonsuzluğa uğurlanıyorlar

Ateşin ortasında kahramanca mücadele ettiler, şimdi sonsuzluğa uğurlanıyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman yangını şehitleri ailelerine teslim edildi, düzenlenecek tören için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.

Orman yangını şehitleri ailelerine teslim edildi, düzenlenecek tören için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerinin cenazeleri, kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenecek tören için konvoy halinde camiye götürüldü. Törene devlet protokolünden üst düzey katılım bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İdlib'de silah deposunda patlama! Hatay'dan da hissedildi

Sınırımızda büyük patlama! Türkiye'den de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.