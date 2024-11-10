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Atatürk, Vefatının 86. Yıldönümünde Posof'ta Anıldı

Atatürk, Vefatının 86. Yıldönümünde Posof'ta Anıldı
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Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen anma programında, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler ve oratoryo ile anma gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86'ncı yıldönümünde Posof ta da yapılan programla anıldı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program, Posof ilkokulu salonunda yapıldı.

Programa ilçe mülki idare resmi ve sivil kuruluşların temsilcileri ile beraber vatandaşlar da katıldılar. Saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı öğretmen Elif Çelik yaptı. Hazırlanan sinevizyon gösterisinden sonra şiirler okundu. Öğretmen Habibe Yağcı ve Merve Nur Hız tarafından hazırlanan 'Bir Ömrün Hikayesi' adlı oratoryo öğrenciler tarafından seslendirildi. Atatürk ün sevdiği şarkıların sunumundan sonra, Atatürk e mektup konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek program sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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