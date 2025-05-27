Atatürk Üniversitesi'nde Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Turizm Fakültesi ile Bilim İletişimi Ofisi iş birliğinde düzenlenen "Gastro-Diplomasi: Türk Mutfağı ile Bilim ve Kültür Buluşması" başlıklı program, hem akademik bir vizyonun hem de geleneksel mutfak kültürünün bir araya geldiği özgün bir platform sundu.

Etkinliğe Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu da katılım sağladı. Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, Türk mutfağının tarihsel ve bilimsel yönleri hakkında bilgi alırken, Erzurum'un unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlarından biri olan Hokkiri çorbasını da birlikte hazırlayıp deneyimleme fırsatı buldular.

Etkinlik kapsamında Türk mutfağının tanıtımı ve kültürler arası diyaloğa sunduğu katkılardan dolayı katılımcılara Prof. Dr. Hacımüftüoğlu tarafından "Bilim Elçisi" unvanı verildi.

"Türk Mutfağı Haftasını, Uluslararası Öğrencilerimizle Birlikte Kutlamaktan Büyük Memnuniyet Duyuyoruz"

Rektör Hacımüftüoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Türk mutfağı, yalnızca lezzetli yemeklerden ibaret değil; aynı zamanda tarih, kültür, ekoloji ve bilimi iç içe barındıran bir yaşam biçimidir. Üniversite olarak bu yılki teması 'Klasik Yemekler' olan Türk Mutfağı Haftasını, uluslararası öğrencilerimizle birlikte kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Erzurum'a özgü Hokkiri çorbası gibi unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarmak ve bu değerleri geleceğe aktarmak bizim sorumluluğumuzdur. Bilimin toplumla buluştuğu bu tür etkinliklerle hem kültürel mirasımızı yaşatıyor hem de dünya ile paylaşılmasına katkı sunuyoruz."

Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde yürütülüyor. Etkinlikler aracılığıyla Türk mutfağının klasik tarifleri, doğal malzemeleri, atıksız ve sürdürülebilir yapısıyla tanıtılarak dünya mutfaklarıyla etkileşim kurulması amaçlanıyor.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar ile fakülte yönetimi ve akademisyenlerin katılımı ile düzenlenen bu anlamlı organizasyon, yemek aracılığıyla kurulan kültürel ve bilimsel iletişimin ne denli güçlü bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türk mutfağının uluslararası arenada tanıtılmasına katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu mirasın gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönecek öğrencilerle iletişimi sürdüreceklerini ifade etti. - ERZURUM