Atatürk Üniversitesi YKS'de Yüzde 102 Doluluk Oranı Elde Etti

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci sona erdi ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi, yüzde 100'lük kontenjanın üzerine çıkarak yüzde 102 oranında doluluk elde etti. Böylelikle üniversite, Türkiye'nin en çok tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yerini aldı.

Açıköğretim ve örgün öğretimde toplam 34 bin 139 kontenjanın açıldığı Atatürk Üniversitesine, 34 bin 884 öğrenci yerleşti. Yerleşen öğrenci sayısının kontenjanı aşması, üniversitenin ulusal düzeydeki tercih edilebilirliğinin ve yükseköğretimdeki güçlü konumunun göstergesi oldu. Özellikle açıköğretim programlarında yüzde 102, örgün öğretimde ise yüzde 101,6'lık doluluk oranına ulaşılması, üniversitenin her iki alanda da yoğun ilgi gördüğünü ortaya koydu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu Başarı, Öğrencilerimizin ve Ailelerinin Bizlere Duyduğu Güvenin En Somut Göstergesidir"

Araştırma Üniversitesi unvanına sahip olan, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıl tam akredite edilerek verdiği kaliteli eğitimi tescil altına alınan Atatürk Üniversitesi ; uluslararası geçerliliğe sahip diploması, doğayla iç içe modern kampüsü, güçlü akademik kadrosu ve son teknolojiye sahip birimleriyle 68 yılı geride bırakırken, başarı grafiğini her geçen yıl daha da yukarı taşıyor.

Yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu şunları söyledi: "Üniversitemizin tercih edilme oranının yüzde 102'ye ulaşması, bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Bu başarı, öğrencilerimizin ve ailelerinin bizlere duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimize çağın ihtiyaçlarına uygun, nitelikli bir eğitim sunmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu yıl da kontenjanların dolmasının ötesinde ek taleplerin gelmesi, doğru bir vizyonla ilerlediğimizin kanıtıdır. Üniversitemizi tercih ederek ailemize katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." - ERZURUM