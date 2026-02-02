Atatürk Üniversitesinde TEKNOFEST akademik danışmanlar toplantısı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi, Milli Teknoloji Hamlesinin en önemli bileşenlerinden biri olan TEKNOFEST'e yönelik kurumsal vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, üniversite bünyesinde TEKNOFEST yarışmalarına başvuru sayısını artırmak, akademisyen ve öğrenci motivasyonunu yükseltmek ve sürdürülebilir bir TEKNOFEST ekosistemi oluşturmak amacıyla TEKNOFEST Akademik Danışmanlar Toplantısı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Yaşar Totik, Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, Atatürk Üniversitesi TEKNOFEST Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar ve TEKNOFEST'te daha önce derece ve başarı elde etmiş akademisyenler ile yine TEKNOFEST'te jüri üyeliği yapan ve proje üreten akademisyenler katıldı. Programda, geçmiş yıllarda elde edilen başarılar değerlendirilirken, önümüzdeki dönem için izlenecek yol haritası ele alındı.

Toplantının en önemli başlıklarından biri, Atatürk Üniversitesinin TEKNOFEST projelerine sunduğu BAP destekleri oldu. Üniversitenin; TEKNOFEST, TÜBİTAK İHA/UAV ve roket yarışmaları kapsamında çok sayıda projeyi desteklediği vurgulanırken; bu desteklerin prototip geliştirme, malzeme ve ekipman temini ile Ar-Ge süreçlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik rol oynadığı ifade edildi. Desteklenen projelerin ağırlıklı olarak fen ve mühendislik alanlarında yoğunlaşması, üniversitenin bu alandaki güçlü potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Sunduğumuz desteklerle akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız"

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, TEKNOFEST'in üniversiteler için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek: "TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesinin üniversitelerdeki en somut karşılığıdır. Atatürk Üniversitesi olarak proje üreten, yarışan ve başarıyı sürdürülebilir kılan bir üniversite kimliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. BAP başta olmak üzere sunduğumuz kurumsal ve organizasyonel desteklerle akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Şimdiye kadar ortaya koyduğumuz veriler, bu alandaki potansiyelimizin ne kadar yüksek olduğunu açıkça göstermektedir. Hedefimiz; daha fazla başvuru, daha fazla derece ve Atatürk Üniversitesinin TEKNOFEST sahnesinde daha güçlü bir şekilde temsil edilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Bireysel çabaların kurumsal bir başarıya dönüştürülmesi hedefleniyor"

Atatürk Üniversitesinin TEKNOFEST odaklı çalışmalarını daha da yaygınlaştırarak sürdürme kararlılığı bir kez daha vurgulandığı programda ayrıca, başvuru süreci öncesinde ve sırasında sağlanacak organizasyonel destek, takımlar arası koordinasyon, akademisyen-öğrenci eşleşmeleri ve daha önce başarı elde etmiş ekiplerin mentorluk yapacağı yeni yapı ele alındı. Bu sayede bireysel çabaların kurumsal bir başarıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Akademik Danışmanlar Toplantısı katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - ERZURUM