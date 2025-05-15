Atatürk Üniversitesi TEKNOFEST 2025 Finaline 8 Takım ile Katılıyor

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine öncülük eden ve gençleri bilimsel projeler üretmeye teşvik eden TEKNOFEST, 2025 yılında da birbirinden iddialı projelere ev sahipliği yapıyor. TÜBİTAK öncülüğünde düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarının ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi, bu yıl 8 takımıyla 91 proje arasında yer alarak finale yükselme başarısı gösterdi.

Finalde yer alacak takımların 7'si Bilgisayar Mühendisliği, 1'i ise Makine Mühendisliği Bölümünden olurken; projeler, akıllı şehirlerden çevre teknolojilerine, sosyal girişimcilikten eğitime kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Öğrenciler tarafından geliştirilen bu projeler, disiplinler arası iş birliğinin ve bilimsel yaklaşımın güçlü birer örneği olarak dikkat çekiyor.

Atatürk Üniversitesinin bilimsel altyapısını, Ar-Ge kapasitesini ve genç araştırmacılarının potansiyelini ortaya koyan bu başarı hakkında değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "TEKNOFEST gibi prestijli bir organizasyonda 8 takımımızın finale kalması, üniversitemizin araştırma-geliştirme ve inovasyon konularındaki kararlılığının bir göstergesidir. Öğrencilerimizin farklı disiplinlerden bir araya gelerek ülkemizin ihtiyaçlarına çözüm üretecek projeler geliştirmesi, sadece akademik başarı değil aynı zamanda toplumsal katkı açısından da son derece kıymetlidir. Bizler de üniversite yönetimi olarak, öğrencilerimizin bu yolda her daim destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Başarıya giden yolda emek veren tüm akademisyenlerimize, danışman hocalarımıza ve özveriyle çalışan öğrencilerimize teşekkür ediyor, final sürecinde takımlarımıza üstün başarılar diliyorum."

Bilimsel üretkenliği, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik eden bir üniversite olarak, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin ortaya koyduğu bu çalışmalar; Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına giden yolda gençliğin ne denli güçlü bir potansiyele sahip olduğunu da ortaya koyuyor.

TEKNOFEST 2025 final sürecine katılacak tüm takımların heyecanla hazırlandığı bu süreçte, üniversite yönetimi ve ilgili birimler sürece tam destek vermeye devam edecek. - ERZURUM