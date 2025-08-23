Atatürk Üniversitesi, Shanghai Ranking 2025'te Türkiye'nin Önde Gelen Üniversiteleri Arasında

Dünyanın en prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olan Shanghai Ranking (ARWU), 2025 yılına ait sonuçlarını açıkladı. Akademik başarı, araştırma kalitesi ve uluslararası görünürlük gibi birçok kriteri esas alan sıralamada Atatürk Üniversitesi, 901-1000 bandında yer alarak Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasındaki konumunu korudu. Atatürk Üniversitesi, Türkiye genelinde devlet üniversiteleri arasında 8'inci, devlet ve vakıf üniversitelerinin birlikte değerlendirildiği sıralamada ise 9'uncu oldu.

"Akademik Üretkenliğimiz Küresel Ölçekte Takdir Görüyor"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarının üniversitenin köklü akademik geleneğinin ve bilimsel üretkenliğinin bir yansıması olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Dünyanın en saygın sıralama kuruluşlarından biri olan ARWU'da yer almak, Atatürk Üniversitesinin uluslararası ölçekteki bilimsel etkinliğinin güçlü bir göstergesidir. Bu başarı, sadece akademik yayınlarımızın değil, aynı zamanda araştırma kalitemizin, bilimsel iş birliklerimizin ve yetiştirdiğimiz nitelikli mezunlarımızın da küresel ölçekte değer gördüğünü ortaya koymaktadır. Üniversitemiz, tarihsel misyonunu koruyarak bilimsel üretkenliğini artırmakta, bölgesel ve ulusal kalkınmaya öncülük etmektedir."

"Hedefimiz Daha Üst Sıralar"

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin önümüzdeki dönemde uluslararası projeler, akademik yayınlar ve bilimsel iş birlikleriyle daha üst sıralara yükselmeyi hedeflediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışarak, sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almak için var gücümüzle gayret göstereceğiz."

Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu

ARWU 2025 sonuçlarına göre Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi yer aldı. Atatürk Üniversitesi, bu önemli sıralamada ülkemizin gurur duyduğu yükseköğretim kurumlarından biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. - ERZURUM