Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantılarına Katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantılarına katıldı. Toplantılarda birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla birimlerin 2022 yılı akademik performansları değerlendirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında gerçekleşen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesindeki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları, birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla devam ederken, Rektör Çomaklı birimlerin 2022 yılı akademik performansları hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Kültür Merkezi Mavi Salonda sabah Güzel Sanatlar Fakültesi, öğleden sonra ise Hukuk Fakültesi yöneticileriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı ve yönetim ekibi, yöneticiler tarafından gerçekleştirilen sunumlar neticesinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Araştırma Üniversitesi performans göstergeleri, kültürel dönüşüm çalışmaları, akademik performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve TÜBİTAK yetkinlik analizi şeklinde 4 başlık halinde gerçekleşirken, sunumlarda birimlerin gelişme ve performansları da izleniyor.

Toplantılar sonucunda birimlerin başarılı ve geliştirilmesi gereken yönlerinin tespit edileceğini aktaran Rektör Çomaklı, yapılan çalışmaların geri dönüşlerinin alındığını ve bu doğrultuda gereken düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası alanda ortaya koydukları bilimsel ve sanatsal çalışmaların önemine değinen Rektör Çomaklı, üniversite ve ülkemizin bilim, sanat ve teknoloji alanındaki gelişim ve tanınırlığına olan katkılarının da takdir edilmeye değer olduğunu ifade etti.

Rektör Çomaklı: "Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra ister üniversite-toplum iş birliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı, isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir. Yeni Nesil Üniversite misyonu sayesinde Araştırma Üniversitesi apoleti takan Atatürk Üniversitesi, Araştırma Üniversiteleri 2021 yılı performans sıralamasında, gösterge ile performans değerlendirmeleri sonucunda A2 kategorisine yerleşerek başarı grafiğini sürdürdü. Üniversitemizin tüm birimlerinde görev yapan akademik personelimizin nitelik ve nicelik açısından ortaya koyduğu ve koyacakları proje, yayın ve diğer tüm çalışmaların başarımızı devam ettireceğine inanıyorum" dedi. - ERZURUM