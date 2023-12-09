Üye Girişi
Haberler

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantılarına Katıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantılarına katıldı. Toplantılarda birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla birimlerin 2022 yılı akademik performansları değerlendirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında gerçekleşen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesindeki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları, birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla devam ederken, Rektör Çomaklı birimlerin 2022 yılı akademik performansları hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Kültür Merkezi Mavi Salonda sabah Güzel Sanatlar Fakültesi, öğleden sonra ise Hukuk Fakültesi yöneticileriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı ve yönetim ekibi, yöneticiler tarafından gerçekleştirilen sunumlar neticesinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Araştırma Üniversitesi performans göstergeleri, kültürel dönüşüm çalışmaları, akademik performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve TÜBİTAK yetkinlik analizi şeklinde 4 başlık halinde gerçekleşirken, sunumlarda birimlerin gelişme ve performansları da izleniyor.

Toplantılar sonucunda birimlerin başarılı ve geliştirilmesi gereken yönlerinin tespit edileceğini aktaran Rektör Çomaklı, yapılan çalışmaların geri dönüşlerinin alındığını ve bu doğrultuda gereken düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası alanda ortaya koydukları bilimsel ve sanatsal çalışmaların önemine değinen Rektör Çomaklı, üniversite ve ülkemizin bilim, sanat ve teknoloji alanındaki gelişim ve tanınırlığına olan katkılarının da takdir edilmeye değer olduğunu ifade etti.

Rektör Çomaklı: "Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra ister üniversite-toplum iş birliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı, isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir. Yeni Nesil Üniversite misyonu sayesinde Araştırma Üniversitesi apoleti takan Atatürk Üniversitesi, Araştırma Üniversiteleri 2021 yılı performans sıralamasında, gösterge ile performans değerlendirmeleri sonucunda A2 kategorisine yerleşerek başarı grafiğini sürdürdü. Üniversitemizin tüm birimlerinde görev yapan akademik personelimizin nitelik ve nicelik açısından ortaya koyduğu ve koyacakları proje, yayın ve diğer tüm çalışmaların başarımızı devam ettireceğine inanıyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Ömer Çomaklı Rektör Sanat Eğitim Yerel Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title