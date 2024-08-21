Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Üniversite Mensuplarını Kabul Ediyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, göreve başlamasının ardından üniversite mensuplarının ve Erzurum'daki çeşitli kurum ve kuruluşların tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. Rektör Hacımüftüoğlu, kendisini ziyaret eden akademik ve idari personel ile yaptığı görüşmelerde üniversitenin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Ziyaretlerde, üniversite mensuplarının mutlu olacakları ve stresten uzak bir çalışma ortamının oluşturulmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Hacımüftüoğlu: "Üniversite yönetimini ortak akıl çerçevesinde yürüteceğiz. Bu doğrultuda, akademisyenlerimiz ve idari kadromuz ile el ele vererek Atatürk Üniversitesinin yol haritasını belirleyeceğiz. Amacımız, tüm çalışanlarımızın kendilerini bu büyük ailenin bir parçası olarak hissetmelerini sağlamak ve üniversitemizin başarısını hep birlikte daha ileriye taşımaktır" dedi.

Bilimin topluma hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bilimin toplumsal faydaya odaklanmasının önemine dikkat çekti. Bu doğrultuda, üniversite bünyesinde hayata geçirilecek projelerde toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulunduracaklarını belirten Hacımüftüoğlu: "Toplumun refahını artıracak, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak projelere öncelik vereceğiz. Bilim, sadece bireysel başarılar için değil, toplumun genel faydası için de yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesinin geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz"

Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde çalıştıkları duygusunu benimsemelerinin önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, "Bu aidiyet duygusunun güçlenmesi, üniversitemizin akademik ve bilimsel alanda daha büyük başarılar elde etmesini sağlayacaktır. Bu duygunun yerleşmesiyle birlikte üniversitemizdeki ivmenin daha da artacağına inanıyorum" dedi.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ziyaretçilerin tebrik ve iyi dilekleri için teşekkür ederek, Atatürk Üniversitesinin geleceğini hep birlikte inşa edeceklerini, bilimde ve eğitimde öncü bir üniversite olarak yollarına kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ERZURUM