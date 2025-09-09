Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları 2025-2026 Eğitim Yılını Coşkuyla Açtı

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, 2025-2026 eğitim öğretim yılının açılışını coşkulu bir programla gerçekleştirdi. "Yeşil Vatan" temasıyla düzenlenen açılış töreninde, çevre bilinci, vatan sevgisi ve gelecek nesillere karşı sorumluluk duygusu ön plana çıkarıldı.

Program; mehteran gösterisi ve Vakıf Okulları öğrencilerinden oluşan bar ekibinin sergilediği oyunla başladı. Katılımcılara duygulu anlar yaşatan etkinlikler, birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, 2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Eğitimin yalnızca bireylerin geleceğini şekillendirmekle kalmadığını, aynı zamanda toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde en önemli unsur olduğunu vurgulayan Karagülle, Vakıf Okullarının bu bilinçle hareket ettiğini ifade etti. Yeni dönemde öğrencilerin bilgiyle donanırken aynı zamanda değerler eğitimiyle de yetiştirileceğini belirten Karagülle, öğretmenlere özverili gayretlerinden ötürü teşekkür ederek velilere duydukları güven için şükranlarını sundu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Burada yetişen her bir öğrenci, aynı zamanda insanlığın ortak geleceğini de aydınlatacaktır"

Daha sonra kürsüye gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Vakıf Okullarının Atatürk Üniversitesinin köklü ilim, irfan ve ahlak geleneğini geleceğin teminatı olan çocuklarla buluşturduğunu vurguladı. Eğitim-öğretimin bir milletin en güçlü dayanağı olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu şu ifadeleri kullandı: "Eğitim, bireylerin hayat yolunu aydınlattığı gibi milletlerin de kaderini belirler. Bizler Atatürk Üniversitesi çatısı altında; barışı, adaleti, kardeşliği ve bilimi esas alan bir eğitim anlayışıyla geleceğe yürümekteyiz. İnancımız odur ki, burada yetişen her bir öğrencimiz yalnızca kendi geleceğini değil, aynı zamanda insanlığın ortak geleceğini de aydınlatacaktır."

Program, Filistin temalı etkinlikler ve öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerle sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, yeni eğitim-öğretim yılına umut, heyecan ve kararlılıkla "merhaba" derken; geleceğe inançla yürüyen bir nesil yetiştirme hedefini bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM