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Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Gülçin, Harezmi Uluslararası Bilim Ödülü'nü Kazandı

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İran Bilim ve Teknoloji Araştırma Kuruluşu tarafından düzenlenen Harezmi Uluslararası Bilim Ödülleri'nde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Gülçin, bilimsel çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Gülçin, ödülü alırken üniversitesini ve ülkesini gururlandığını belirtti.

İran Bilim ve Teknoloji Araştırma Kuruluşu (IROST) tarafından dünyanın dört bir yanından araştırmacıların çabalarını, çalışmalarını, bilim ve teknolojinin farklı alanlarına katkılarını takdir etmek amacıyla her yıl düzenlenen Harezmi Uluslararası Bilim Ödülleri (KIA) sahiplerini buldu.

Biyoteknolojiden Gıda Güvenliğine, Havacılıktan Nanoteknolojiye kadar birçok çeşitli disiplinleri kapsayan ödül töreninde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Gülçin, UNESCO'nun da desteklediği bilim ödülünün sahibi oldu.

Bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla 1987 yılından itibaren İranlı matematikçi ve astronom Muhammed Musa Harezmi anısına verilen Harezmi Uluslararası Ödüllerinin (KIA) 37.si, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi. İran Bilim ve Teknoloji Araştırma Örgütü (Iranian Research Organization for Sciences & Technology - IROST) tarafından dünyadaki öncü bilim adamlarına verilen ve İran'ın en prestijli bilim ödülü olarak kabul edilen bu ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. İlhami Gülçin, Atatürk Üniversitesinin adını uluslararası platformlarda duyuruyor olmaktan dolayı oldukça gururlu olduğu söyledi.

Yapmış olduğu bilimsel çalışmaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında teveccühle karşılandığını belirten Prof. Dr. Gülçin, insanlığa fayda sağlamak amacıyla gayret gösterdiği akademik çalışmaların değer görmesinin teşvik unsuru olduğunu, bu doğrultuda ilk günkü heyecanıyla bilimsel araştırmalarına devam ederek ülkesine hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Çalışmalarına gösterdiği yakın ilgiden ve katkılarından dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Gülçin, kendisini böylesine değerli bir ödüle layık gören Harezmi Uluslararası Ödül heyetine şükranlarını iletti.

Rektör Çomaklı: "Bu Tür Uluslararası Ödüller Tanınırlığımıza Katkı Sunuyor"

Atatürk Üniversitesinin bilim dünyasına daha fazla katkı sunmak için oluşturduğu ekosistemin dönüşlerini bu ve benzeri ödüllerle aldıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise bu prestijli ödülün, sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda üniversitenin akademik performansını ve küresel etkisini de yansıttığını söyledi.

Prof. Dr. İlhami Gülçin'in yakın zamanda aldığı ulusal ödüllerin yanında İran'ın en saygın bilimsel ödülüne de layık gösterilmesinin gurur vesilesi olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, alınan tüm ödüllerin üniversitenin uluslararası alandaki tanınırlığını artırdığını dile getirdi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile oluşan akademik ortamın ve araştırma kültürünün gücüyle daha nice başarıların kazanılacağına yürekten inandığını belirten Rektör Çomaklı: "Bu düşüncelerle Prof. Dr. İlhami Gülçin'i elde ettiği bu büyük başarıdan dolayı kutluyor ve ona bu ödülü almada gösterdiği olağanüstü çaba ve katkıları için teşekkür ediyorum. Bu tür uluslararası ödüller, üniversitemizin hedeflerine ulaşma yolunda bizi motive ederken, aynı zamanda bilimin evrensel dilindeki yerimizi daha da güçlendirmekte ve topluma olan katkılarımızı artırmaktadır. Gelecekte de benzer başarıların devamını umarak, tüm üniversite ailemize başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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