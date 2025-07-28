Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Berhan Yılmaz'ın Annesi Vefat Etti

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Berhan Yılmaz'ın Annesi Vefat Etti
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Prof. Dr. Ahmet Berhan Yılmaz'ın annesi Şükran Yılmaz, uzun süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi Solakzade Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Atatürk Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Ahmet Berhan Yılmaz'ın uzun zamandır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve yaşamını yitiren annesi Şükran Yılmaz, Solakzade Camisi'nde ikindi namazına ardından kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Berhan Yılmaz'ın annesi, Erzurum'un yakından tanıdığı değerlerden rahmetli Sezai Yılmaz'ın eşi Şükran Yılmaz dün vefat etmişti. Palandöken ilçesi Solakzade Cami'nden ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına merhumenin ailesi, sevenleri, dostları ve üniversite camiası katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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