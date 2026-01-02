Haberler

Atatürk Üniversitesi kampüsünde kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Atatürk Üniversitesi kampüsünde kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi kampüsünde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, eğitim-öğretim ve günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, bu çalışmaların 7/24 esasına göre yapıldığını belirtti.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde, etkili olan yoğun kar yağışının ardından eğitim-öğretim ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

Üniversite yönetiminin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kampüs genelinde yollar, kaldırımlar, yaya geçitleri ve ortak kullanım alanları titizlikle temizleniyor.

Teknik ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle fakülteler, hastane çevresi, öğrenci yurtları, sosyal tesisler ve ana arterler öncelikli olarak ele alınıyor. Kar küreme ve tuzlama faaliyetleriyle birlikte buzlanmaya karşı da gerekli önlemler alınarak, öğrenciler, akademik ve idari personel ile kampüsü kullanan vatandaşların güvenli ulaşımı sağlanıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için karla mücadeleye devam ediyoruz"

Karla mücadele çalışmalarının 7/24 esasına göre sürdürüldüğünü belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite olarak her türlü olumsuz hava koşuluna karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Erzurum'un sert kış şartları, üniversitemiz açısından her zaman planlı ve koordineli bir çalışma gerektirmektedir. Kampüsümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam edebilmesi ve tüm mensuplarımızın güvenliğinin sağlanması adına ekiplerimiz gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Öğrencilerimizin ve personelimizin kampüs içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız."

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, karla mücadele çalışmalarında görev alan tüm personele teşekkür ederek, gösterilen özverili çalışmanın üniversitenin kurumsal sorumluluk anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor