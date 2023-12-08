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Atatürk Üniversitesi'nde Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Öğretim Üyesi İçin Tören Düzenlendi

8 Aralık 2023 10:20 Son Güncelleme: 10:22 Abone Ol

Erzurum'da görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için tören düzenlendi. Törene; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, akademisyenler ve ailesi katıldı.