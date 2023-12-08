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Atatürk Üniversitesi'nde Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Öğretim Üyesi İçin Tören Düzenlendi

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Erzurum'da görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için tören düzenlendi. Törene; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, akademisyenler ve ailesi katıldı.

Erzurum'da görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için tören düzenlendi.

Dün, görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için Edebiyat Fakültesi önünde tören düzenlendi. Törene; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, akademisyenler ve ailesi katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin ani ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Prof. Dr. Çomaklı, Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin adının üniversitede yaşatılacağını belirtti.

Eşi ve yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu törenin ardından Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Trabzon'a gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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