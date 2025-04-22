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Atatürk Üniversitesi İki Yeni Programını Akredite Ettirdi

Atatürk Üniversitesi İki Yeni Programını Akredite Ettirdi
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Atatürk Üniversitesi'nin Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programlarını akredite etti. Bu başarıyla birlikte üniversitenin akredite program sayısı 16'ya ulaştı. Rektör Hacımüftüoğlu, bu gelişmeyi eğitim kalitesinin uluslararası standartlara ulaştığının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Atatürk Üniversitesi, kalite odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde yürütülen Özel Eğitim Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programları, akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayarak eğitim kalitesini tescilledi. Böylece Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde akredite edilen program sayısı 16'ya ulaştı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen bağımsız akreditasyon kuruluşlarınca yapılan değerlendirmeler sonucunda; Özel Eğitim Öğretmenliği programı 1 Mayıs 2027 tarihine, Türkçe Öğretmenliği programı ise 1 Mayıs 2028 tarihine kadar akredite edildi. Bu gelişme, Atatürk Üniversitesinin eğitim-öğretim alanındaki kalite güvencesi sistemini güçlendirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Akreditasyonlar, Uluslararası Kalite Standartlarına Ulaştığımızın En Önemli Göstergesidir"

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Akreditasyonlar, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören kalite standartlarına ulaştığının bir göstergesidir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültemiz bünyesindeki bu iki değerli programın da akredite edilmesi, öğretim elemanlarımızın ve yöneticilerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunma hedefimiz doğrultusunda bu tür gelişmeler bizleri son derece memnun etmektedir. Üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda tüm akademik birimlerimizin kalite süreçlerine aktif katılımını teşvik ediyor, bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Atatürk Üniversitesi, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve gelecekte daha fazla programın akredite edilmesini hedefliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, üniversitenin "Köklü Üniversite, Güçlü Bilim, Parlak Gelecek" vizyonuna katkı sunmaya devam ediyor. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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